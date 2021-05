Foot - Ligue 1

Neymar, Mbappé, Depay… Qui est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison ?

Publié le 12 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce mardi, les prétendants au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 ont été dévoilés. Qui mérite alors cette distinction ?

La fin de saison approche et l’heure des bilans également, tout comme celle également des récompenses. Ainsi, comme lors de chaque exercice, les Trophées UNFP vont récompenser le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur espoir et le meilleur entraîneur de Ligue 1. Et forcément, c’est le titre de meilleur joueur de la saison qui est le plus convoité. Un trophée pour lequel ils sont actuellement 5 course. En effet, ce mardi, les prétendants ont été dévoilés et ils sont : Neymar (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Burak Yilmaz (LOSC), Memphis Depay (OL) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco).

Le doublé pour Mbappé ?

Alors que l’édition 2020 des Trophées UNFP avait été annulée en raison de la pandémie, le dernier à avoir été sacré meilleur joueur de Ligue 1 est Kylian Mbappé. En course cette année, le joueur du PSG est bien placé pour être de nouveau récompensé lui qui a encore une fois émerveillé tout le monde tout au long de la saison. Mais d’autres candidats ne sont pas reste à l’instar notamment de Burak Yilmaz, qui mène actuellement le LOSC vers le titre de champion, ou Memphis Depay qui porte l’OL sur ses épaules. A moins que ce titre n’aurait dû revenir à un autre joueur à l’instar de Kevin Volland (AS Monaco), Lucas Paqueta (OL), Andy Delort (Montpellier) ou encore Boubacar Kamara (OM), eux aussi auteurs d’une énorme saison.



Alors, qui est le meilleur de Ligue 1 cette saison ?