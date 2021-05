Foot - LOSC

Lens - Lille : Le derby du Nord pour les Sang et Or ?

Publié le 6 mai 2021 à 11h15 par La rédaction

Lille lutte pour le titre, Lens pour la Ligue Europa. Voilà bien longtemps qu’un derby du Nord n’avait pas été aussi attendu ! Vendredi soir (21h), les Sang et Or reçoivent leur voisin à Bollaert. L’occasion pour les hommes de Franck Haise de se racheter après leur lourde défaite à l’aller et d'être un parfait arbitre pour le championnat.

Cela fait plusieurs années que la remontée de Lens en Ligue 1 était attendue. Et les Lensois n'ont pas raté leur retour ! Cinquième de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat, l'équipe entraînée par Franck Haise épate la galerie. A tel point que les Sang et Or viennent se mêler à la course à l'Europe. Un parcours exceptionnel, qui régale les fans et les amoureux du football français.



A commencer par le jeu adopté par les coéquipiers de Gaël Kakuta et les résultats ont suivi. Avec en plus des victoires de prestige contre Marseille, Monaco et surtout Paris. Samedi dernier, les Lensois se sont rendus au Parc des Princes pour le match retour contre le PSG. Malgré la défaite 2-1, le promu a délivré une délicieuse partition qui aurait pu mériter mieux. Et jusqu’à la fin de saison, leur programme s’annonce costaud. Lens doit encore affronter Bordeaux, ainsi que Lille et Monaco, deux candidats au titre. Avec sa performance à Paris, les Lensois peuvent viser haut. Vendredi soir, ils reçoivent au stade Félix-Bollaert leur voisin et rival lillois. Un derby qui va valoir très cher, pour une équipe comme pour l’autre. Lens est au contact avec Marseille et Rennes pour la cinquième place, pendant que Lille doit maintenir son petit point d’avance sur son dauphin parisien qui le talonne…

Des Lensois revanchards

Battus sèchement 4-0 à l’aller, les Lensois auront à cœur de se racheter. Invaincu à domicile depuis le mois de janvier, Lens part avec l’avantage du terrain. Car même si les Lillois carburent loin de leurs terres, ils sont moins fringants ces derniers temps… Les joueurs de Christophe Galtier s’en remettent souvent aux exploits de Burak Yilmaz. Contre des Sang et Or au sommet de leur art, les Dogues peuvent couler. Un peu comme ils l’avaient fait à Brest fin 2020. Contre des Brestois entreprenants et joueurs, Lille s’était incliné 3-2. Le scénario pourrait être identique vendredi soir. Surtout que le LOSC est sous la pression du PSG qui n’attend qu’un faux-pas pour en profiter.



Et bien entendu, ce match aura un enjeu supplémentaire, celui de la suprématie locale. Bloqué en Ligue 2 depuis 2015, Lens n’avait pas pu défier son rival historique à domicile depuis cette saison-là. Vendredi, l’occasion est venue de rattraper le temps perdu et de vaincre le leader du championnat. Car si l’équipe de Franck Haise peut empêcher le LOSC de glaner le titre de champion, elle ne va pas se gêner… Côté terrain, le cinquième du championnat verra sûrement le retour de Kakuta dans le 11 de départ. Remplaçant contre Paris, le leader technique lensois aura un rôle capital dans cette rencontre. Dans un sprint final au suspens immense, ce derby du Nord tombe à pic !