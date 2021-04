Foot - Ligue 1

Ligue 1 : Nos pronostics pour la 35e journée de Ligue 1 !

Publié le 30 avril 2021 à 17h58 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2021 à 18h01

A quelques encablures de la dernière journée du championnat, le sprint final est lancé. En haut comme en bas, tout rester à faire. En partenariat avec Barrière Bet, Le 10 Sport vous livre tous ses pronostics : bonne chance !

La fin est proche ! Ce vendredi débute la 35e journée de Ligue 1 et tout est encore à jouer. Pour le titre, le LOSC, le PSG et Monaco se livrent une bataille sans relâche. Après la renversante victoire lilloise à Lyon dimanche dernier, les hommes de Christophe Galtier ont récupéré leur place de leader. Un petit point d’avance sur Paris qui reçoit Lens après sa défaite en Ligue des Champions. Et le gros duel de ce week-end, c’est le choc de dimanche soir entre Monaco, 3e et Lyon, 4e et sûrement distancé dans la course au titre. En bas du classement, la lutte est aussi très disputée. Nantes et Nîmes, respectivement 18e et 19e, sont à 31 points et chassent Lorient, premier non-reléguable. Pour le titre ou le maintien, cette 35e journée marquera un tournant de plus dans cette haletante saison de Ligue 1.



Pour cette 35e journée de Ligue 1, la rédaction du 10 Sport passe à table et vous livre tous ses pronostics !

OM – Strasbourg

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, les Marseillais ont tout gagné à domicile. Avec une attaque performante emmenée par un Payet de retour à un très bon niveau, l’actuel 6ème de Ligue 1 va l’emporter contre Strasbourg, 15ème et quasiment assuré de son maintien dans l’élite.

Notre pronostic : Victoire de l’OM

PSG – Lens

Battus à domicile contre City mercredi soir, les Parisiens doivent relancer la machine en championnat. Surtout qu’à 4 journées de la fin, la course au titre n’est pas pliée. Sans Mbappé, les hommes de Pochettino vont quand même disposer de Lens grâce à un Neymar qui sera forcément revanchard après sa performance décevante il y a deux jours.

Notre pronostic : Victoire du PSG

Lille – Nice

Étincelants à l’extérieur, les Dogues ont du mal à domicile ces derniers temps. Depuis le 3 mars, ils n’ont pas gagné chez eux en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier semblent tenir leur place de leader sur un fil. Face à un Nice conquérant qui va mieux, les deux formations vont se neutraliser dans un match fermé.

Notre pronostic : Match nul

Bordeaux - Rennes

La saison de Bordeaux est catastrophique, dans tous les domaines. Mais les Girondins doivent assurer leur maintien. Malgré la période délicate traversée, l’effectif de Jean-Louis Gasset est de qualité. Contre eux, le Rennes de Bruno Genesio. Un peu mieux en ce moment, son équipe est toujours en rodage. Pas de vainqueur dans ce duel de l’Ouest

Notre pronostic : Match nul

Nîmes - Reims

Les Nîmois sont dans le sprint final pour le maintien. Malgré leur mauvais début de saison, les Crocos s’accrochent pour rester dans l’élite. Et hormis la défaite contre Saint-Etienne au début du mois d’avril, Nîmes est plutôt solide à domicile. Contre des Champenois qui n’ont plus rien à jouer, les locaux l’emporteront aux Costières.

Notre pronostic : Victoire de Nîmes

Brest - Nantes

Tant bien que mal, Antoine Kombouaré tente de sauver la saison du FC Nantes. Après le passage aussi énigmatique que catastrophique de Raymond Domenech, l’ancien coach du PSG est au four et au moulin pour trouver des solutions. Les Canaris restent sur une victoire 1-2 à Strasbourg et se rendent à Brest avec l’envie de ramener les 3 points. Ils vont le faire et le spectacle sera au rendez-vous !

Notre pronostic : Victoire de Nantes

Dijon -Metz

Peut-être le seul match sans enjeu ce week-end. 20ème, Dijon n’a plus rien à espérer. Comme Metz qui a réalisé une belle saison et pointe à la 10ème place du championnat. L’objectif pour les deux équipes sera le même : mouiller le maillot. Dijonnais et Messins vont se quitter en bons amis !

Notre pronostic : Match nul

Lorient - Angers

Dans la lutte pour le maintien, Lorient n’est toujours pas tiré d’affaire. Les hommes de Christophe Pelissier n’ont que 4 longueurs d’avance sur la zone rouge. Face à Angers, maintenu, les Lorientais joueront pour sauver leur peau. Alors que côte angevin, le seul intérêt de cette fin de saison est d’offrir une belle sortie à Stéphane Moulin. Lorient va prendre le dessus !

Notre pronostic : Victoire de Lorient

Montpellier - ASSE

8e du championnat, Montpellier semble avoir dit adieu à une place européenne. La bonne fin de saison de Lens et de l’OM a joué en défaveur du MHSC qui pointe à 9 points du 5ème. En face, l’ASSE va se maintenir. Même si ce n’est pas fait mathématiquement, les joueurs de Claude Puel se sont repris ces dernières semaines et sont déjà focalisés sur le prochain exercice. Le nul semble fort probable !

Notre pronostic : Match nul

Monaco - OL

Enfin pour boucler cette 35ème journée, Monaco reçoit l’OL. Un match au sommet car Niko Kovac et les siens sont toujours en course pour le titre. Côté lyonnais, on va tenter d’arracher une place en Ligue des Champions dans une fin de saison qui prend une mauvaise tournure. Une fois de plus, un match nul semble se profiler…

Notre pronostic : Match nul