Ligue 1 : Le LOSC va craquer, le PSG va en profiter !

Publié le 23 avril 2021 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 23 avril 2021 à 12h34

Dimanche (21h), l’OL reçoit le leader lillois. En cas de victoire, les Lyonnais pourraient revenir à hauteur de leur adversaire mais surtout rendre service au PSG qui cherche à récupérer la première place.

Cette 34e journée de Ligue 1 pourrait bien marquer un tournant dans cette folle saison. Longtemps que la course au titre n’a pas été aussi disputée et à cinq journées de la fin, tout reste à faire. Seulement trois petits points séparent l’OL, quatrième, de Lille, leader. Le choc de dimanche (21h) est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Dans le dur ces derniers temps, le LOSC de Christophe Galtier parvient tout de même à s’accrocher à sa première place. Mais pour combien de temps ? Une défaite à Lyon les verrait se faire rejoindre par leur adversaire. Et pendant ce temps, Paris et Monaco ne se priveront pas pour grappiller des points précieux. Surtout pour le PSG. Avec un point de retard, tout résultat autre qu’une victoire lilloise placerait l’équipe de Mauricio Pochettino en tête du championnat si elle l’emporte à Metz, samedi. Avant de jouer dimanche, les Dogues connaîtront les résultats de leurs concurrents, de quoi rajouter un peu de pression. Mais malgré cette légère baisse de forme, Benjamin André et les siens sont sûrs de leurs forces. Les Lillois sont invaincus à l’extérieur en Ligue 1 depuis le 8 novembre et une défaite 3-2 à Brest. Même mieux, ils ont gagné la plupart de leurs déplacements y compris le duel au sommet au Parc des Princes il y a trois semaines. Rudi Garcia est prévenu.

Une attaque moins efficace