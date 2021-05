Foot - Ligue 1

Ligue 1 : Tous nos pronostics pour la 36e journée !

Publié le 7 mai 2021 à 12h40 par La rédaction

Chaque semaine, Le 10 Sport vous propose de parier sur Barrière Bet avec une grille 100% Ligue 1. Et dans un championnat où le moindre faux-pas se paie désormais cash, les mises valent de l'or !

Pour cette 36e journée, le suspense est surtout en haut du championnat. Lille pointe toujours en tête mais se déplace vendredi soir à Lens pour le derby du Nord. Un match qui pourrait coûter très cher au LOSC s’ils ne reviennent pas avec les 3 points. Car ils seront sous la pression du PSG qui joue à Rennes dimanche. Pour la 5e place, Lensois et Marseillais continuent leur duel à distance qui promet une belle fin de saison. En bas du classement, Nantes a pris 2 points d’avance sur Nîmes, 19e. Et dès ce week-end, les Crocodiles pourraient officialiser ou presque leur billet pour l’étage inférieur s’ils ne gagnent pas à Metz.

Lens - Lille

Le LOSC va craquer ! Sur le fil depuis quelques semaines, les hommes de Christophe Galtier jouent très gros dans ce derby du Nord. Avec un point d’avance sur Paris, tout autre résultat qu’une victoire pourrait les reléguer à la seconde place. Côté lensois, l’objectif est simple : gagner après la déroute du match aller. Toujours en lice pour la 5ème place, l’équipe de Franck Haise va stopper la dynamique lilloise.



Notre pronostic : Victoire de Lens

Nantes - Bordeaux

Le derby de l’Atlantique et du bas de tableau… La semaine dernière, les deux équipes jouaient leur survie. Mais les deux l’ont emporté et ont fait un très grand pas vers le maintien pour Bordeaux et le barrage pour Nantes. Avec 2 points d’avance sur Nîmes qui se déplace à Metz, les joueurs d’Antoine Kombouaré ne doivent pas perdre. Score de parité en vue !



Notre pronostic : Match nul

Lyon - Lorient

Ça y est, l’OL a relancé la machine ! Après avoir perdu le titre, les Lyonnais ont gagné un match capital à Monaco pour se laisser une chance de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Même s’ils ne sont pas maîtres de leur destin, les hommes de Rudi Garcia doivent assurer l’essentiel contre Lorient. Et ils le feront, avec la manière !



Notre pronostic : Victoire de Lyon

ASSE - OM

Saint-Etienne est maintenu et n’a plus rien à jouer. Côté marseillais, l’objectif est toujours le même : finir 5ème. Pour ce faire, l’équipe de Jorge Sampaoli doit revenir avec les 3 points. Les Stéphanois, eux, voudront honorer leur blason. Mais armé d’un Payet en forme, Marseille fera la différence.



Notre pronostic : Victoire de l’OM

Strasbourg - Montpellier

Match sans enjeu pour deux équipes qui ne peuvent plus rien espérer, ni craindre. Après un match nul solide au Vélodrome, Strasbourg revient à la Meinau où ils n’ont plus gagné depuis le 3 mars. Un match qui s’annonce difficile pour Thierry Laurey, surtout que Montpellier est performant loin de ses bases. Ils vont le prouver.



Notre pronostic : Victoire de Montpellier

Metz - Nîmes

Nîmes n’a d’autre choix que la victoire. Mais dans cette saison plus que galère, les Crocos n’y arrivent pas. Ils n’ont plus gagné depuis le 21 mars et semblent se diriger tout droit vers la Ligue 2. Car Metz, même sans enjeu, est plaisant à voir jouer et a des atouts de poids comme Fabien Centonze. A Saint-Symphorien, les Lorrains vont l’emporter.



Notre pronostic : Victoire de Metz

Angers - Dijon

Sûrement le match avec le moins d’enjeu de cette journée… Angers est maintenu, Dijon est relégué. Seul intérêt pour les deux équipes, faire plaisir à leurs supporters. Mais avec 15 défaites sur ses 16 derniers matchs, les Dijonnais ont beaucoup de mal à offrir du plaisir. Pareil pour Angers qui est sur une triste série de 5 défaites. 0-0, cela devrait arranger tout le monde…



Notre pronostic : Match nul

Nice - Brest

Même s’il est sans enjeu, ce match oppose deux équipes joueuses et nous promet du football et des buts. Les deux formations vivent une fin de saison assez tranquille et sont déjà focalisées sur le prochain exercice. Dimanche après-midi, elles vont nous promettre du jeu, mais pas de vainqueur.



Notre pronostic : Match nul

Reims - Monaco

Monaco a lâché le titre la semaine dernière. Et cette semaine, les hommes de Niko Kovac pourraient perdre la Ligue des Champions. A Reims, le match s’annonce difficile. Surtout que le club de la Principauté doit toujours faire sans Golovin, Jovetic, Martins et Sofiane Diop. Les Reimois ont un beau coup à jouer et ils vont l’exploiter à 100%.



Notre pronostic : Victoire de Reims

Rennes - PSG

Enfin pour conclure cette 36e journée de Ligue 1, Paris se rend à Rennes. Éliminé en demi-finale de Ligue des Champions mardi soir, les Parisiens vont tout miser sur le championnat en espérant un faux-pas du LOSC. Un peu à l’image du match contre Lens samedi dernier, Paris va prioriser les trois points plutôt que le beau jeu. Et cela devrait suffire.



Notre pronostic : Victoire du PSG