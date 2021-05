Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dénouement imminent dans le dossier Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 11 mai 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG effectue tout son possible pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, les positions seraient encore très éloignées entre les différentes parties à l’heure actuelle.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé va devoir rapidement trancher quant à la suite à donner à son aventure parisienne. Et pour cause, s’il ne prolonge pas, le club parisien devra le vendre cet été afin de ne pas prendre le risque de le voir filer librement un an plus tard, et ce dans un contexte où il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid. Mais avant d’envisager un départ de sa star de 22 ans, le PSG entend bien évidemment tout tenter pour convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail au sein du club de sa ville natale, comme l’a fait Neymar samedi dernier.

Aucune évolution dans le dossier Kylian Mbappé depuis un bon moment ?