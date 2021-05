Foot - PSG

Montpellier - PSG : Mbappé emmène Paris en finale ?

Publié le 12 mai 2021 à 13h50 par La rédaction

Ce mercredi (21h), Paris se déplace à Montpellier pour disputer la demi-finale de Coupe de France. Un match capital car une qualification en finale permettrait au PSG de faire un pas de plus vers un titre. Et dans cette saison compliquée, cette Coupe de France vaut de l’or.

Éliminé en Ligue des Champions mardi dernier, Paris a presque dit adieu au titre de champion dimanche à Rennes. Alors la demi-finale de Coupe de France de ce soir à Montpellier est d’autant plus importante. Pour limiter la casse de cette saison galère, le PSG doit se qualifier en finale et être sacré. Et même sans Presnel Kimpembe, suspendu, Paris est largement favori, surtout que Mbappé devrait être dans le 11 de départ. Un retour qui va faire beaucoup de bien à une attaque qui est dans le dur depuis la blessure de l’attaquant français. Côté montpelliérain, ce match est l’opportunité pour eux de se hisser en finale pour espérer glaner un titre. Malgré le talent du MHSC, Le 10 Sport voit le PSG assumer son statut dans cette rencontre capitale dans la fin de saison des hommes de Mauricio Pochettino. Avec notre partenaire Barrière Bet, on part pour une victoire de Paris sans encaisser de but, cotée à 2,25.

Mbappé voit double

Après sa courte absence, Kylian Mbappé est de retour. L’attaquant du PSG, touché au mollet après la rencontre aller contre Manchester City, a beaucoup manqué à son équipe. Surtout dans les deux matchs capitaux contre Manchester City et Rennes… A Montpellier, Kylian Mbappé sera revanchard. Et avec un avenir aussi flou que le sien, il voudra briller pour peut-être terminer son aventure au PSG sur une belle note. Car sans lui, ce n’est pas la même équipe. Depuis sa blessure, les performances de Neymar deviennent même inquiétantes. Sans les appels incessants de son coéquipier et ami, le Brésilien a tendance à trop garder le ballon. Ce fameux jeu stéréotypé qui lui est souvent reproché… Mais ce soir, Mbappé est là. On pronostique donc un doublé de l’attaquant du PSG coté à 3,10, de quoi tripler votre mise de départ.