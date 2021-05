Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann et Dembélé en danger à cause d'Agüero ?

Publié le 14 mai 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone pourrait accueillir très prochainement Sergio Agüero dans ses rangs, d'autres joueurs comme Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann pourrait être poussés vers la sortie en cas de masse salariale trop importante au club...

À la recherche d'un buteur de renom depuis le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone semble sur le point d'avoir trouvé son bonheur. En discussions avec le Barça depuis l'annonce de sa non-prolongation avec Manchester City, l'Argentin Sergio Agüero pourrait rapidement débarquer en Catalogne d'après El Chiringuito . Une arrivée libre donc pour les Blaugrana mais qui alourdirait encore un peu plus la masse salariale du club et qui pourrait bien pousser certains joueurs vers la sortie...

Agüero In, Dembélé et Griezmann Out ?