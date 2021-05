Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour Lionel Messi !

Publié le 14 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit une destination plus que probable à en croire les différents médias, Lionel Messi serait à ce jour plus apte à rejoindre Manchester City s’il venait à tourner la page FC Barcelone cet été.

Les journées se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Lionel Messi. Alors que son contrat court jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, le PSG attendrait sereinement de voir l’évolution des discussions avec le Barça concernant sa prolongation tout en guettant la moindre ouverture à exploiter pour l’attirer gratuitement au Paris Saint-Germain à l’intersaison. Aucune offre concrète n’aurait été formulée au clan Messi selon L’Équipe contrairement à ce que Marcelo Bechler a récemment avancé. Cependant, quand bien même Messi venait à quitter le FC Barcelone cet été, il ne serait pas dit qu’il signerait au PSG pour autant.

Manchester City en avance pour Lionel Messi ?