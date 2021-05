Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste s’envole pour la succession de Florenzi !

Publié le 14 mai 2021 à 5h15 par Th.B.

En quête d’un latéral droit dans le cadre du mercato estival, le PSG songerait à Hector Bellerin. Néanmoins, l’Espagnol n’envisagerait pas spécialement un départ d’Arsenal à en croire son coéquipier Bernd Leno.

Malgré des débuts prometteurs, Alessandro Florenzi n’a pas su confirmer sur l’ensemble de l’exercice. Résultat ? Au terme de son prêt qui expirera en juin prochain, l’international italien devrait retourner à la Roma, Leonardo ne semblant pas ouvert à l’idée de s’aligner sur les 9M€ de l’option d’achat convenue avec les dirigeants romains. Le directeur sportif du PSG scruterait d’ailleurs déjà le marché dans l’optique de dénicher un nouveau latéral droit capable d’occuper cette position dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Plusieurs pistes semblent déjà avoir été activées par Leonardo dont celle menant à Hector Bellerin qui aurait d’ailleurs été enclenchée l’été dernier. Cependant, il se pourrait que la porte soit fermée pour l’Espagnol évoluant à Arsenal.

« Il n'y a personne dans le vestiaire qui dit « je veux quitter le club » »