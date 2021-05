Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce sur la dernière piste inattendue de Leonardo !

Publié le 13 mai 2021 à 9h15 par T.M.

Habitué à aller piocher en Serie A, Leonardo serait notamment intéressé par le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli. Toutefois, ce dernier serait encore loin de débarquer au Parc des Princes.

Outre un latéral droit, Leonardo voudrait également amener un milieu de terrain au PSG cet été. Et pour cela, le directeur sportif parisien pourrait, une fois n’est pas coutume, aller se servir en Serie A. En effet, ce mercredi, L’Equipe a révélé que le PSG était notamment intéressé par le joueur de Sassuolo, Manuel Locatelli. Un intérêt qui semble d’ailleurs réciproque puisque l’Italien a confié au quotidien sportif : « Je suis ouvert à une expérience hors d’Italie car il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie ».

« Aujourd’hui, il n’y a rien »