Mercato - Barcelone : Coup double du Barça pour… 0€ ?

Publié le 14 mai 2021 à 5h30 par Th.B.

En difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone pourrait tenter de se renforcer en investissant le moins possible sur le marché. De quoi pousser l’administration Joan Laporta à lancer les grandes manoeuvres pour Sergio Agüero ainsi que Memphis Depay, libres de tout contrat cet été.

Avant même la crise financière engendrée par le Covid-19 au cours du premier trimestre de 2020, le FC Barcelone traversait une période délicate d’un point de vue économique. Et forcément, le contexte actuel du club culé n’est pas mieux. À ce jour, le Barça afficherait une dette d’1,2Md€. De quoi forcer le nouveau président Joan Laporta à mener un audit financier afin de voir l’étendue des dégâts et surtout, de l’inciter à trouver des solutions low cost sur le marché des transferts. Grâce aux joueurs se trouvant en fin de contrat cet été, le FC Barcelone pourrait sans se mettre encore plus en danger sur le plan économique renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Depuis un certain moment, le club suivrait Memphis Depay et Sergio Agüero dont les engagements envers l’OL et Manchester City arrivent à expiration au mois de juin. Et le FC Barcelone pourrait faire le choix… de recruter les deux attaquants !

Sergio Agüero ET Memphis Depay ?