Mercato - PSG : Leonardo doit-il vraiment recruter Sergio Ramos ?

Publié le 14 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Parmi les stars annoncées au PSG cet été, le nom de Sergio Ramos revient de plus en plus avec insistance. Leonardo doit-il alors vraiment recruter le joueur du Real Madrid ?

L’été dernier, le PSG a perdu gros en voyant Thiago Silva filer libre à Chelsea. Alors que Marquinhos et Presnel Kimpembe forment une paire solide, le départ du Brésilien n’a toutefois pas été pallié. Un problème qui pourrait ainsi être résolu et par de n’importe quelle manière. En effet, ce n’est autre que Sergio Ramos qui pourrait venir renforcer la charnière centrale de Mauricio Pochettino au PSG. A 35 ans, le joueur du Real Madrid arrive au terme de son contrat et jusqu’à présent, il n’a pas réussi à tomber d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation. Par conséquent, cet été, Sergio Ramos pourrait donc débarquer librement et gratuitement.

Le gros coup Ramos ?