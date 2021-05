Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a préparé un pont d'or à Sergio Ramos !

Publié le 13 mai 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos serait emballé par l'idée de signer au PSG. Pour satisfaire les demandes du défenseur espagnol, Leonardo serait prêt à lui en mettre plein la vue, avec un contrat XXL de deux saisons, plus une en option, et une énorme prime à la signature. Des efforts qui seraient largement supérieurs à ceux du Real Madrid.

Arrivé à l'été 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait mettre fin à 16 années de bons et loyaux services à la Maison-Blanche . Lié au club merengue jusqu'au 30 juin, le vétéran de 35 ans pourrait ne plus faire long feu à Madrid. S'il voudrait rester au Real, Sergio Ramos ne parviendrait pas à s'entendre avec sa direction. Comme l'a rappelé Foot Mercato , le capitaine du Real Madrid voudrait rempiler pour deux saisons, tandis que sa direction ne compterait lui offrir qu'une année de renouvellement à cause de la crise liée au coronavirus. Désireux de conserver Sergio Ramos, Florentino Pérez lui aurait soumis une nouvelle offre de contrat ces derniers jours. Toutefois, le défenseur espagnol n'aurait pas répondu à la proposition de son président. Ce qui ne laisserait rien présager de bon pour le Real Madrid. En effet, selon certains proches du vestiaire de Zinedine Zidane, Sergio Ramos aurait émis le souhait de partir à la fin de la saison. Un message qui tombe à pic pour le PSG de Leonardo.

Un contrat de deux saisons attendrait Sergio Ramos au PSG

Alors que la situation contractuelle de Sergio Ramos ne lui a pas échappée, Leonardo serait à l'affût pour le recruter librement et gratuitement le 30 juin. Considéré comme l'un des clubs les plus intéressés par Foot Mercato , le PSG aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour mener à bien ce dossier. Proche de René Ramos, le frère et agent du joueur, Leonardo aurait lancé les discussions avec lui il y a déjà quelques mois pour négocier une arrivée de Sergio Ramos au PSG. D'ailleurs, les deux hommes auraient conclu ensemble l'arrivée de Sergio Rico au PSG la saison dernière. Mais que pense Sergio Ramos d'un possible départ vers le PSG ?

Un salaire XXL et une prime de 10M€ minimum à la clé ?