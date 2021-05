Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé aux choses sérieuses pour Sergio Ramos !

Publié le 13 mai 2021 à 14h45 par A.D.

Tombé sous le charme de Sergio Ramos, Leonardo voudrait le recruter librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Pour se faire, le directeur sportif du PSG aurait déjà lancé les grandes manoeuvres, puisqu'il discuterait depuis plusieurs mois avec René, le frère et agent de Sergio Ramos.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit du Real Madrid depuis le 1er janvier. Conscient de la situation du capitaine merengue, Leonardo serait en embuscade, prêt à profiter de l'aubaine pour boucler cet énorme coup à 0€ à l'issue de la saison. Pour mettre toutes les chances de son côté, le directeur sportif du PSG se serait mis au travail depuis déjà plusieurs mois.

Leonardo en contact avec le clan Ramos depuis plusieurs mois ?