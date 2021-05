Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Paulo Dybala !

Publié le 13 mai 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala a débuté les négociations avec la Juventus il y a de longues semaines pour prolonger. Toutefois, les discussions seraient au point mort et il n'y aurait pas eu d'avancées dernièrement. Selon la presse italienne, La Vieille Dame ne devrait pas formuler une nouvelle offre à Paulo Dybala sans qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui pourrait profiter au PSG de Leonardo.

Depuis le début de la saison, Paulo Dybala est en grande difficulté. Peu épargné par les blessures, avant d'être touché par le coronavirus, le joyau argentin n'a pas pu beaucoup jouer cette saison avec la Juventus. Une situation qui remettrait en question son avenir. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala aurait lancé les discussions avec sa direction il y a de longues semaines pour prolonger. Toutefois, ses pépins physiques de cette saison auraient ralenti les négociations ces dernières semaines. Et alors qu'il n'y aurait eu aucune avancée récemment entre la Juve et le clan Dybala, l'avenir du numéro 10 turinois ne dépendrait désormais plus que de la Ligue des Champions.

Pas de Ligue des Champions, pas de prolongation pour Dybala