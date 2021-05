Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 13 mai 2021 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été. Alors que le PSG serait une option pour lui en cas de départ, CR7 ne devrait pas continuer avec La Vieille Dame sans Ligue des Champions la saison prochaine.

Alors que la Juventus passe totalement à côté de sa saison 2020-2021, Cristiano Ronaldo pourrait fuir la ville de Turin dès cet été. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec La Vieille Dame , CR7 pourrait ne pas aller au bout de son contrat à cause des mauvais résultats de son équipe. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade et pourrait tenter de s'offrir les services de Cristiano Ronaldo cet été. Et à en croire la presse italienne, Leonardo pourrait avoir le champ totalement libre pour la star portugaise grâce à la Ligue des Champions.

L'avenir de CR7 dicté par la Ligue des Champions ?