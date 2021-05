Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Sergio Ramos a une préférence pour son prochain club !

Publié le 14 mai 2021 à 9h45 par D.M.

Selon certains médias, le PSG aurait entamé des discussions avec l'entourage de Sergio Ramos pour évoquer une possible arrivée à Paris cet été. Mais le défenseur espérerait toujours rester au Real Madrid la saison prochaine.

C’est un dossier qui dure maintenant depuis de nombreux mois. Présent au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. A en croire la presse espagnole, l’international espagnol refuserait de baisser son salaire et bloquerait ainsi les négociations. Une aubaine pour le PSG, qui cherche à renforcer sa défense. Selon Foot Mercato, le club parisien aurait entamé des discussions avec le frère de Sergio Ramos et aurait évoqué avec lui un contrat de deux ans assorti d’un salaire XXL. Une offre qui ne laisserait pas insensible le joueur.

Sergio Ramos espère encore prolonger son contrat