Mercato - Barcelone : Le Barça aurait enfin la clé du feuilleton Messi !

Publié le 14 mai 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors que Sergio Agüero devrait signer un contrat de deux ans avec le FC Barcelone, cette affaire permettrait au club culé de prolonger l’engagement de Lionel Messi envers le Barça.

Et si Sergio Agüero rejoignait Lionel Messi au FC Barcelone ? Les deux compatriotes argentins se côtoient avec l’Albiceleste depuis le milieu des années 2000. Les deux attaquants seraient susceptibles de se retrouver dans la cité blaugrana. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain à Manchester City, Agüero a déjà communiqué son départ cet été. Le PSG et l’Inter se seraient intéressés à son profil à l’instar de Chelsea. Néanmoins, le FC Barcelone serait en passe de rafler la mise dans cette opération à 0€. Et le Barça pourrait faire coup double grâce à cette signature puisqu’elle rapprocherait concrètement le club de la prolongation de contrat de Lionel Messi.

La signature d’Agüero avant la prolongation de Messi ?