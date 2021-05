Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une voie royale pour cet espoir français !

Publié le 14 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Pour combler le potentiel départ de Boubacar Kamara, l’OM penserait à Matteo Guendouzi. Et à son retour de prêt du Hertha Berlin, le milieu de terrain devrait être placé sur le marché par les dirigeants d’Arsenal.

Et si un espoir français en remplaçait un autre à l’OM ? Minot marseillais et de ce fait formé à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (21 ans) serait susceptible de plier bagage à l’intersaison. D’une part parce que son éventuelle prolongation de contrat n’avancerait pas à vitesse grand V. Et d’une autre car sa cote sur le marché serait conséquente, à l’instar du dernier mercato estival. Président de l’OM, Pablo Longoria pourrait être contraint de lui trouver un successeur et aurait coché le nom d’un ancien joueur notamment passé par le PSG et le FC Lorient.

Guendouzi disponible cet été ?