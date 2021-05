Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vise deux profils XXL pour une seule place...

Publié le 14 mai 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Leonardo souhaite recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival. Le PSG suivrait la situation de Sergio Ramos (Real Madrid), mais aussi celle de Milan Skriniar (Inter).

La prolongation de Kylian Mbappé est certainement l’un de ses dossiers prioritaires, mais Leonardo affiche de grandes ambitions pour le prochain mercato estival. Malgré la crise du Covid-19, le directeur sportif du PSG a ciblé les besoins de son effectif. Comme indiqué par L’Equipe ce vendredi, le dirigeant brésilien devrait recruter un latéral droit capable de remplacer Alessandro Florenzi, qui devrait retourner à la Roma à la fin de la saison, mais aussi mettre la main sur un milieu de terrain et un défenseur central. Parti à Chelsea lors du dernier mercato estival, Thiago Silva n’a pas été remplacé numériquement. Mauricio Pochettino manque de solutions à ce poste et n’a pas hésité cette saison à placer en défense centrale Danilo Pereira, qui est pourtant un milieu de terrain de formation. Leonardo va tenter de résoudre ce chantier cet été. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG a tenté le coup pour David Alaba, mais le joueur du Bayern Munich se dirige vers le Real Madrid où il pourrait prendre la place d’un certain Sergio Ramos.

Une offre transmise à Sergio Ramos ?

Présent au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos est l’un des hommes forts de Zinedine Zidane, même si ces dernières semaines, le capitaine est resté éloigné des terrains à cause d’une blessure. Agé de 35 ans, le défenseur central voit son contrat expirer à la fin de la saison et espère rester au Real Madrid en 2022. Problème, l’international espagnol n’arrive pas à trouver d’accord avec ses dirigeants. Selon La presse espagnole, Sergio Ramos exigerait un contrat de deux ans et souhaiterait conserver son salaire actuel. Interrogé sur la situation de son joueur, Florentino Perez n’avait pas caché son pessimisme : « J'adore Sergio Ramos mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière, personne ne met l'argent et nous devons être réalistes, nous sommes tous très mal. Il n'a pas accepté de baisser son salaire cette saison (...) Je n'ai pas dit qu'il quitterait le club. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous pensons d'abord à terminer la saison et nous y réfléchirons ensuite à la fin de la saison » . Selon Foot Mercato , Sergio Ramos voudrait attendre la fin de la saison avant de décider, mais le PSG compte bien tenter le coup dans ce dossier. Leonardo aurait entamé des discussions avec le frère du joueur afin d’évoquer une possible arrivée à Paris. Le club parisien voudrait lui proposer un contrat de deux ans accompagné d’un salaire XXL. Une offre qui ne laisserait pas insensible Sergio Ramos. Ce dossier pourrait se décanter dans les prochains jours, mais en attendant une réponse de l’Espagnol, le PSG aurait activé d’autres pistes.

Leonardo aurait réactivé la piste Skriniar