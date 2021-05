Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé directement lié à celui de Zidane ?

Publié le 14 mai 2021 à 13h15 par D.M.

Annoncé comme la grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait voir d'un mauvais œil le départ de Zinédine Zidane à la fin de la saison.

Leonardo a fait une partie du chemin en prolongeant le contrat de Neymar. Désormais, le directeur sportif du PSG a pour mission d’étirer le bail de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, le joueur de 22 ans discute depuis de nombreux mois avec ses dirigeants et souhaite signer un contrat de courte durée afin de garder la main mise sur son avenir selon les informations du 10 Sport. Parallèlement à ces discussions, l’entourage de Mbappé continuerait de parler avec le Real Madrid. Selon certains médias, le champion du monde serait proche d’un accord avec la formation merengue et Florentino Perez ne cacherait pas son optimisme en interne. Mais l’avenir de Zinédine Zidane pourrait totalement relancer ce dossier.

Mbappé veut jouer sous les ordres de Zidane