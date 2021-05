Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane dépassé par Pep Guardiola sur un gros dossier ?

Publié le 14 mai 2021 à 13h10 par La rédaction

Son nom a souvent été associé au Real Madrid, le jeune latéral de 18 ans Nuno Mendes pourrait quitter le Sporting dans les semaines à venir. Manchester City aurait notamment fait part de son intérêt en lui offrant un contrat...

Alors que Ferland Mendy semble avoir dépassé définitivement Marcelo dans la hiérarchie au Real Madrid, Zinédine Zidane chercherait un latéral gauche remplaçant pour suppléer Mendy étant donné que le brésilien apparait moins performant et peut-être sur le déclin. En décembre dernier, la presse Européenne annonçait que les dirigeants de la Casa Blanca s'intéressaient de près au jeune Nuno Mendes, récemment champion du Portugal avec le Sporting. Mais les Merengue ne seraient pas seuls en course pour ce joueur...

Le jeune Mendes promis à Manchester City ?