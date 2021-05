Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les feux sont verts pour Depay et Agüero !

Publié le 14 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Le FC Barcelone va tenter de se renforcer à moindre coup la saison prochaine. En fin de contrat dans leurs clubs respectifs, Memphis Depay et Sergio Agüero semblent d'ailleurs bien partis pour débarquer en Catalogne.

La saison 2020/2021 du FC Barcelone n’est pas ce qu’on peut appeler une grande cuvée. Sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG et plus maître de son destin en championnat, le club catalan traverse une passe difficile. S’il peut compter sur quelques satisfactions au sein de son effectif, il va avoir besoin de se renforcer pour remporter des titres la saison prochaine.

Deux arrivées pour un montant de 0€ ?