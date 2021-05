Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Pep Guardiola a ciblé ses priorités de l'été !

Publié le 13 mai 2021 à 11h40 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2021 à 11h53

Alors que Manchester City est en train de tout rafler sur son passage, Pep Guardiola semble avoir fait sa liste de course pour la saison prochaine.