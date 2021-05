Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman… Le suspense reste entier pour l’entraîneur !

Publié le 15 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman s’est entretenu avec son président et son vice-président jeudi, l’entraîneur du FC Barcelone conserve la confiance de ses supérieurs jusqu’à la fin de la saison. Pour ce qui est du reste, la situation reste floue tandis que Xavi Hernandez attendrait l’appel du Barça.

Dans la journée de jeudi, Joan Laporta (président), Rafael Yuste (vice-président) et Ronald Koeman (entraîneur) se sont entretenus dans un restaurant dans le centre de Barcelone. Comme La Cuatro l’a confié, cette réunion n’était qu’informelle, mais la simple volonté des différentes parties de se réunir laisse entendre que du changement pourrait avoir lieu au FC Barcelone. À la sortie du restaurant, Laporta a évoqué « un repas calme entre le coach et l’entraîneur » lorsque Koeman a pour sa part fait allusion à « une très bonne ambiance ». D’après la presse ibérique, on en saurait plus sur ladite entrevue.

Koeman toujours dans le flou, Xavi dans l’attente

Selon les informations d’Alfredo Martinez, Joan Laporta n’aurait à aucun moment parlé de la saison prochaine et aurait uniquement focalisé son discours sur l’obligation de finir la Liga sur une bonne note. Pour ce qui est du prochain exercice, Xavi Hernandez serait susceptible de prendre la suite de Koeman, bien qu’il ait prolongé son contrat avec Al-Sadd dans lequel une clause lui permettrait de tout plaquer pour le FC Barcelone. D’après le journaliste Jota Jordi, Xavi Hernandez attendrait le Barça et aurait rejeté les avances de trois tops clubs.