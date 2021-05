Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fait une grande annonce à Koeman pour son avenir !

Publié le 13 mai 2021 à 21h00 par T.M.

Ce jeudi, Joan Laporta s’est entretenu avec Ronald Koeman. L’occasion pour les deux hommes de parler de l’avenir et clarifier notamment celui de l’entraîneur du FC Barcelone.

Finalement, le FC Barcelone ne remportera pas la Liga. Un échec qui pourrait bien coûter cher à Ronald Koeman. En effet, un an après son arrivée, le Néerlandais pourrait être remercié par Joan Laporta. Cela fait maintenant quelques semaines que le doute s’est installé à propos de l’avenir de Koeman et dernièrement, la tendance est plutôt à un départ de l’entraîneur du Barça. Dans ce contexte, la réunion entre Ronald Koeman et Joan Laporta ce jeudi n’est pas passée inaperçue. Et dans la foulée de cette entrevue, Sin Concesiones a dévoilé ce que se sont dit les deux hommes.

Koeman est fixé !

Alors, Ronald Koeman a-t-il été confirmé dans ses fonctions ? Va-t-il être remercier par le FC Barcelone ? Visiblement, le Néerlandais serait parti pour continuer avec les Blaugrana. En effet, selon le média ibérique, lors de cette réunion, Joan Laporta aurait signifié à Koeman que la direction du Barça ne recherchait actuellement aucun autre entraîneur et que le Néerlandais resterait bien en poste la saison prochaine. La fin du feuilleton ?