Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première réunion au sommet pour Ronald Koeman !

Publié le 13 mai 2021 à 17h00 par Th.B.

Ne semblant pas disposer de la totale confiance de l’administration Joan Laporta, Ronald Koeman pourrait être remercié en fin de saison. D’ailleurs, une première entrevue aurait eu lieu entre le président du FC Barcelone et l’entraîneur néerlandais.

Le FC Barcelone pourrait prendre sa première grande décision concernant le mercato des transferts dans les prochains jours. En effet, outre la prolongation de contrat de Lionel Messi, d’Ousmane Dembélé ou encore le transfert d’Erling Braut Haaland, l’avenir de Ronald Koeman devrait être discuté et décidé très rapidement. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais serait susceptible de voir son aventure blaugrana prendre fin à l’issue de la saison en raison des résultats de l’équipe première et des projets que Laporta aimerait mettre en place à Barcelone. Pour le remplacer, le président du FC Barcelone songerait à Xavi Hernandez, Eric Ten Hag et Garcia Pimiento, responsable de la réserve du Barça . Et un entretien au sommet aurait déjà eu lieu.

Un premier entretien déjà effectué entre Koeman et Laporta ?