Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation pour le retour de Xavi !

Publié le 13 mai 2021 à 16h00 par H.G.

Dans un contexte où l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone s’écrirait en pointillés, le nom de Xavi a plusieurs fois été avancé pour éventuellement prendre sa succession. Seulement voilà, cette piste ne ferait en réalité pas l’unanimité en interne.

Quelle sera l’identité de l’entraineur du FC Barcelone lors de la saison 2021/2022 ? Pour l’heure, la réponse à cette question est plus qu’incertaine. En effet, bien qu’il ait signé un contrat courant jusqu’en juin 2022 l’été dernier, Ronald Koeman ne serait pas encore certain de rester au Barça au terme de son premier exercice sur le banc catalan. Le Néerlandais pourrait effectivement payer l’inconstance affichée par son équipe tout au long de la saison, et plusieurs pistes ont été avancées pour éventuellement le remplacer. Parmi elles figure le nom de Xavi, actuellement entraîneur à Al-Sadd au Qatar et qui n’a jamais caché son envie de retourner, un jour, au FC Barcelone.

Le manque d’expérience de Xavi serait un frein pour certains au sein du FC Barcelone !