Mercato - Barcelone : Laporta a un boulevard pour Xavi !

Publié le 14 mai 2021 à 9h30 par D.M. mis à jour le 14 mai 2021 à 9h40

Bien qu'il ait prolongé son contrat avec Al-Sadd, Xavi espérerait toujours s'engager avec le FC Barcelone. L'ancien joueur espagnol aurait même refusé plusieurs offres afin de rejoindre le club catalan.

L’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone parait de plus en plus incertain. Arrivé l’été dernier, le technicien néerlandais aurait discuté avec son président ce jeudi afin d’évoquer la situation du club catalan. Une rencontre loin d’être anodine, alors que plusieurs médias espagnols annoncent une possible arrivée de Xavi au FC Barcelone. L’ancien joueur a prolongé son contrat avec Al-Sadd jusqu’en 2023, mais le club qatari pourrait accepter de le libérer en cas d’appel de Joan Laporta.

Xavi voudrait rejoindre le Barça