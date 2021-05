Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro fait passer un message fort avant le prochain mercato !

Publié le 14 mai 2021 à 15h10 par La rédaction

Lancé dans le sprint final, l’OM peut espérer se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Si certains joueurs en fin de contrat pourraient être démobilisés, Álvaro González a tenu à rassurer tout le monde.

Après une saison en dents de scie et marquée par de nombreux bouleversements, l’OM pourrait finalement se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Cinquièmes à deux journées de la fin, les Phocéens restent néanmoins sous la menace de Lens et Rennes. Mais à Marseille, de nombreux joueurs de l’effectif de l'OM arrivent en fin de contrat comme Florian Thauvin, Valère Germain ou encore Saîf-Eddine Khaoui, et pourraient se sentir moins concernés par les échéances à venir.

Alvaro interpelle les joueurs en fin de contrat