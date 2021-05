Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tranché pour l'avenir de plusieurs pépites !

Publié le 14 mai 2021 à 11h10 par La rédaction

Alors que le mercato d’été est annoncé très actif du côté de l’OM, la direction marseillaise et Pablo Longoria semblent vouloir s’appuyer sur un certain nombre de jeunes.

Arrivé en février dernier à la tête de l’OM, Pablo Longoria peut paraître focalisé sur le marché des transferts et notamment le mercato à venir. En effet, les noms de Thiago Almada ou d’Amine Adli ont beaucoup circulé et le président olympien semble partisan d’une refonte de l’effectif à Marseille. Cependant, la direction de l'OM n’est pas seulement concentrée sur l’achat de jeunes talents, mais aussi sur la signature de leurs pépites à eux. Si le club veut entamer un nouveau cycle, cela passe par une formation performante.

Les pépites de l’OM sécurisées