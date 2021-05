Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce successeur de Steve Mandanda à oublier pour Longoria ?

Publié le 13 mai 2021 à 23h15 par La rédaction

Avec un Steve Mandanda qui se rapproche de plus en plus de la fin de carrière, Pablo Longoria chercherait un nouveau gardien de but pour prendre la succession de l'international tricolore. Un successeur qui pourrait bien ne pas être Alexander Nübel.

Malgré quelques difficultés financières, l’OM chercherait à se renforcer cet été. Pablo Longoria se démène pour trouver quelques éléments à Jorge Sampaoli. Si l’on parle beaucoup des joueurs de champ comme Thiago Almada ou encore Amine Adli, le président du club phocéen voudrait aussi attirer un gardien de but. Ainsi, le nom d’Alexander Nübel a été régulièrement lié au pensionnaire de Ligue 1. Avec Steve Mandanda qui se fait de plus en plus vieillissant, Pablo Longoria chercherait le successeur de l'international tricolore. L'Allemand serait vu comme une cible de choix. Néanmoins, le gardien du Bayern Munich ne devrait pas débarquer à Marseille.

Le LOSC ou Monaco pour Nübel