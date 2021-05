Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui scelle l'avenir de Lewandowski !

Publié le 13 mai 2021 à 21h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Robert Lewandowski devrait rester au Bayern Munich la saison prochaine selon son dirigeant Oliver Kahn.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’est toujours pas fixé sur son avenir. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 avril dernier, le joueur n’a toujours pas décidé s'il prolonge ou pas son bail avec la formation parisienne et un départ cet été reste possible. Directeur sportif du PSG, Leonardo se prépare à toutes les éventualités et notamment à celle de perdre Mbappé. Et pour le remplacer, le dirigeant prépare du lourd. Selon ESPN , le club de la capitale se serait positionné pour Robert Lewandowski, auteur cette saison de 39 buts en 27 matches de Bundesliga.

« Robert a encore un contrat de deux ans ici »