Mercato - Real Madrid : La presse espagnole lâche une énorme bombe sur l’avenir de Zidane !

14 mai 2021

Alors qu’il peut encore espérer décrocher le titre en Liga pour la deuxième année consécutive, Zinedine Zidane aurait décidé de quitter le Real Madrid à l’issue de la saison.

Menacé à plusieurs reprises cette saison, Zinedine Zidane est toujours parvenu à sauver sa peau à temps. Lié au Real Madrid jusqu’à l’été 2022, le Français a ainsi retrouvé la confiance de Florentino Pérez, qui n’envisage plus de se séparer de son tacticien. Pourtant, l’avenir de Zidane reste très incertain. Certaines spéculations font état d’un éventuel retour à la Juventus tandis que le principal intéressé laisse planer le doute sur son avenir lors de ses dernières prises de parole. Mais ce vendredi, la chaîne Telemadrid annonce que Zinedine Zidane a d’ores et déjà tranché sur son cas.

Zidane aurait décidé de partir