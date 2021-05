Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelles révélations de taille sur l'avenir de Zidane !

Publié le 14 mai 2021 à 20h00 par A.D.

En difficulté cette saison avec le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait l'intention de partir à l'issue de la saison. Alors que le coach français ne lui aurait pas encore communiqué sa décision, Florentino Pérez espérerait toujours pouvoir le retenir.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane est passé par tous les états. Auteur d'une saison en dents de scie, le coach français aurait pu être évincé à trois reprises par la direction du Real Madrid, mais il a su redressé la barre et sauver sa peau. Alors qu'il est parvenu à qualifier son équipe pour une énième demi-finale de Ligue des Champions cette saison, Zinedine Zidane serait désormais hors de danger quant à son avenir. Toutefois, il pourrait décider, de lui-même, de plier bagage cet été. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions du Daily Mail, confirmées par Telemadrid , Zinedine Zidane aurait d'ores et déjà décidé depuis quelque temps de quitter le Real Madrid cet été. Malgré tout, Florentino Pérez et la direction merengue garderaient espoir et croiseraient les doigts pour qu'il reste.

Zidane n'aurait pas informé Pérez de ses intentions