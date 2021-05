Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait aider le Qatar à boucler un coup colossal !

Publié le 14 mai 2021 à 19h30 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos est dans le viseur du PSG. Le défenseur du Real Madrid ne resterait d'ailleurs pas insensible à l’intérêt parisien, et Neymar pourrait avoir un rôle important dans ce dossier.

Malgré son importance au Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas assuré de disputer une 17e saison dans la capitale espagnole. Le contrat du capitaine merengue arrive en effet à son terme à l’issue de la saison, et aucun accord n’est à l’ordre du jour pour une prolongation. Malgré la crise du Covid-19 qui a affecté les finances du Real Madrid, Sergio Ramos souhaite prolonger de deux années sans pour autant revoir à la baisse ses émoluments, tandis que le président Florentino Pérez veut au contraire faire signer un bail plus court à son défenseur, avec une baisse de salaire de 10%. Les négociations entre les deux parties restent bloquées, et cela n’a pas échappé au PSG. Malgré le départ de Thiago Silva l’été dernier, le club de la capitale ne s’est pas renforcé la saison dernière et s’intéresserait de près à Sergio Ramos, un dossier dans lequel Neymar pourrait avoir une grande importance.

Grâce à Neymar, le PSG peut y croire pour Ramos

D’après les informations divulguées par la Cuatro ce vendredi, le PSG croit en ses chances dans le dossier Sergio Ramos, notamment grâce à la prolongation de Neymar. Le Brésilien entretient en effet une très bonne relation avec le défenseur du Real Madrid, ce qui pourrait jouer en faveur du PSG à en croire le média espagnol. L'entourage de Ramos jugerait en effet le projet parisien comme sérieux, permettant ainsi au club de la capitale de croire en ses chances pour boucler la venue du capitaine merengue. Pour autant, Sergio Ramos donnerait toujours sa priorité au Real Madrid et attendrait un geste de Florentino Pérez d’ici la fin de la saison, même si les négociations sont gelées à l’heure actuelle. De son côté, Leonardo aurait décidé de passer la vitesse supérieure en approchant René Ramos, frère et agent du joueur, afin d’évoquer une possible arrivée à Paris cet été selon Foot Mercato . Le PSG serait disposé à proposer un contrat de deux années, plus une en option, assorti d’un salaire conséquent et d’une prime à la signature à huit chiffres. Cette semaine, Paris Fans allait plus loin en indiquant qu’une offre avait d’ores et déjà été transmise à Sergio Ramos.

L’opération Sergio Ramos est « crédible »