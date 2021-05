Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait carte blanche pour cette piste colossale !

Publié le 14 mai 2021 à 18h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo en pincerait pour Jadon Sancho, ailier de 21 ans disposant du statut d’international avec The Three Lions. Et il se trouve que le Borussia Dortmund lui aurait accordé un bon de sortie.

Samedi dernier, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Neymar grâce à laquelle la star auriverde est liée au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Tout le contraire de Kylian Mbappé qui n’a pour sa part pas encore décidé de poursuivre à Paris ou de s’en aller ailleurs afin de se lancer un nouveau challenge. Afin de succéder au champion du monde tricolore, Leonardo et l’ensemble de la direction parisienne estimeraient que Jadon Sancho pourrait être la bonne option à en croire The Athletic.

Un gentlemen agreement entre le BvB et Sancho pour son transfert ?