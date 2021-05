Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a définitivement tranché pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 14 mai 2021 à 20h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG, Emerson Royal ne devrait pas rejoindre la capitale. Le club parisien n'aurait pas l'intention de dépenser les 25M€ réclamés par le FC Barcelone.

La rencontre entre le PSG et Manchester City a eu le mérite de mettre en lumière les carences de l’effectif parisien. Lors de cette confrontation, les latéraux ont déçu, notamment Alessandro Florenzi. Prêté avec option d’achat par l’AS Roma jusqu’à la fin de la saison, le joueur italien ne ferait pas l’unanimité en interne et ne devrait pas être conservé par le PSG. Leonardo scrute le marché afin de trouver un nouveau latéral droit et aurait activé de nombreuses pistes à l’instar de Serge Aurier (Tottenham) ou encore d’Emerson Royal.

Emerson Royal trop cher pour le PSG