Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise très sérieusement avec Serge Aurier !

Publié le 14 mai 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers temps, Serge Aurier aurait bel et bien été contacté par Leonardo dans l’optique d’un retour cet été malgré les réticences du dirigeant brésilien l’hiver dernier.

En dépit de ses performances globalement convaincantes depuis son arrivée en prêt avec option d’achat l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Alessandro Florenzi ne devrait pas rester au PSG cet été. Le latéral droit italien semble bien parti pour retourner au sein de l’écurie romaine, d’autant que Leonardo aurait coché le nom de Serge Aurier dans l’optique d’un retour au PSG cet été pour le joueur de Tottenham. Et cette tendance se confirme plus que jamais…

Contact établi avec Serge Aurier