Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur le retour de Serge Aurier !

Publié le 13 mai 2021 à 20h15 par T.M.

Alors que le nom de Serge Aurier revient de plus en plus du côté du PSG, l’Ivoirien ne serait finalement pas l’option numéro 1.

Cet été, l’un des gros chantiers du PSG se trouvera au poste d’arrière droit. Ayant déçu cette saison, Alessandro Florenzi, malgré une option d’achat, ne sera pas conservé et retournera ainsi à l’AS Rome. Pour Leonardo, il faudra donc lui trouver un remplaçant. Cela fait donc plusieurs semaines maintenant que la quête d’un arrière droit fait parler du côté du PSG et pour répondre à ce besoin, le club de la capitale pourrait se tourner vers un visage bien connu du du côté du Parc des Princes : Serge Aurier. N’ayant plus qu’un an de contrat à Tottenham, l’Ivoirien ne laisserait pas insensible l’actuelle direction parisienne. Mais Aurier serait encore loin d’un retour au PSG.

« Une piste serait juste devant Aurier »