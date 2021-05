Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère dans le dossier Serge Aurier !

Publié le 12 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG se serait lancé à la recherche d’un nouveau latéral droit, le club de la capitale aurait coché le nom de Serge Aurier dans cette optique. Et visiblement, ce dossier commencerait à avancer dans le mesure où l’écurie francilienne travaillerait déjà sur les contours de son possible futur contrat.

Le poste de latéral droit était l’un des chantiers de la dernière fenêtre estivale des transferts, et il en pourrait en être autant cet été. Et pour cause, si le PSG avait choisi de miser sur Alessandro Florenzi, arrivé dans le cadre d’un prêt en provenance de l’AS Roma avec une option d’achat fixée à 9 M€, l’international italien a globalement déçu cette saison. En conséquence, Paris ne devrait pas exercer son droit d’achat et explorerait déjà des pistes pour le remplacer. Parmi celles-ci figureraient Emerson (Real Betis / FC Barcelone) et Lucas Vazquez (Real Madrid), mais c’est bien celle menant à Serge Aurier qui semble être la plus avancée. En effet, bon nombre de sources ont affirmé ces derniers temps que le PSG est intéressé par la perspective de le rapatrier, lui qui a évolué dans la capitale française entre 2014 et 2017. Cette volonté serait réciproque, et il se pourrait que le dossier soit actuellement en train d’accélérer en coulisses.

Tous les feux semblent au vert pour le retour de Serge Aurier !