Mercato - ASSE : Coup de froid pour l'arrivée de ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 13 mai 2021 à 19h45 par La rédaction

Cherchant du renfort en vue de la saison prochaine, l'ASSE se serait penchée sur le dossier Zinédine Ferhat. Mais le club stéphanois devrait rapidement voir ses chances être réduites à néant en raison de son faible budget.

Sur cette fin de saison, l’ASSE semble avoir redressé la barre. Après avoir lutté pour sa survie en Ligue 1, les Verts sont remontés et leur maintien est désormais assuré. Néanmoins, Claude Puel ne voudrait pas voir un deuxième exercice aussi compliqué. Le technicien français aimerait donc voir du renfort débarquer au sein du club stéphanois en vue de la saison prochaine. Ainsi, Zinédine Ferhat aurait été ciblé par Saint-Etienne. Mais le pensionnaire de Nîmes serait loin de débarquer du côté de l'ASSE.

L’ASSE manque de fonds pour Ferhat