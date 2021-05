Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tente un très joli coup en Ligue 1 !

Publié le 12 mai 2021 à 15h10 par A.M.

En quête renforts offensifs pour la saison prochaine, l'ASSE suivrait avec attention la situation de Zinedine Ferhat qui pourrait être relégué en Ligue 2 avec Nîmes.

Grâce à une belle fin de saison, l'ASSE a finalement assuré son maintien en Ligue 1 sans trop de problème. L'occasion pour le club stéphanois de se tourner vers la saison prochaine avec l'objectif de se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, avec 42 buts marqués, les Verts disposent seulement de la 15e attaque de L1. Malgré son retour en forme, Wahbi Kahzri ne sera pas retenu par Claude Puel cet été qui, en plus d'être en quête d'un avant-centre, cherchera un joueur offensif capable de faire des différences et de prendre en main le jeu de l'ASSE.

Ferhat dans le viseur de l'ASSE ?