Mercato - PSG : Une révélation de Ligue 1 ciblée par Leonardo !

Publié le 13 mai 2021 à 18h10 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo pourrait se tourner vers l’une des belles surprises de la Ligue 1.

Cet été, les priorités sont nombreuses pour le PSG. Outre recruter un arrière droit, Leonardo voudrait également faire venir un milieu de terrain afin de densifier l’entrejeu. Reste à trouver la perle rare et pour cela, le club de la capitale étudierait différentes pistes, y compris en Ligue 1. En effet, ces derniers jours, le dossier Eduardo Camavinga a notamment pris de l’ampleur, mais le joueur de Rennes ne serait pas la seule piste de Leonardo au sein du championnat de France.

« On regarde aussi Aurélien Tchouaméni »