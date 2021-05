Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet scelle son avenir à l’OM !

Publié le 13 mai 2021 à 19h30 par T.M.

Alors qu’un nouveau projet va débuter à l’OM, la question est de savoir qui fera partie de l’équipe bâtie par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Et ce jeudi, Dimitri Payet a apporté une réponse claire : il n’entend pas faire ses valises.

A 34 ans, Dimitri Payet fait aujourd’hui partie de l’histoire de l’OM. En effet, l’international français peut se vanter d’avoir dépasser la barre des 250 matchs avec le club phocéen. Une belle histoire qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Pour rappel, l’été dernier, le Réunionnais avait prolongé jusqu’en 2024, se voyant même accorder le statut de « Marseillais à vie ». Ainsi, après sa carrière de joueur à l’OM, une place l’attendrait donc au sein de l’organigramme. Mais depuis sa signature, les choses ont bien changé sur la Canebière. Frank McCourt a décidé de donner un nouveau souffle à son projet. Pour cela, il s’est séparé de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a été promu entraîneur, tandis que Jorge Sampaoli a pris place sur le banc de l’OM. Un nouveau projet est donc en train de se construire, mais reste encore à identifier les joueurs qui en feront partie. Sampaoli va-t-il compter sur Dimitri Payet ? Depuis son arrivée sur la Canebière, l’Argentin a fait énormément confiance à son milieu de terrain qui lui a bien rendu sur le terrain en enchainant les très belles performances. Et la saison prochaine, cette connexion devrait encore être d’actualité.

« Je ne suis pas prêt de repartir »