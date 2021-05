Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à quitter le PSG ? La réponse !

Publié le 13 mai 2021 à 19h10 par T.M.

Pour le Qatar, le PSG est un belle vitrine pour promouvoir la Coupe du monde 2022. Mais quid de l’après Mondial ?

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, QSI a pris le pouvoir du club de la capitale, souhaitant en faire le plus grand en Europe. Et pour cela, les dirigeants qataris n’ont pas hésité à lâcher plusieurs centaines de millions d’euros pour attirer des stars, comme cela a notamment été le cas à l’été 2017 avec Neymar et Kylian Mbappé. Pour les Qataris, faire briller le PSG est également un moyen de promouvoir la Coupe du monde qui se tiendra dans le pays du Moyen Orient en 2022. Et est-ce que ces investissements perdureront après cet événement ?

Le PSG et le Qatar, ce n’est pas encore terminé !