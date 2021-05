Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme mise au point sur une vente imminente de l’OM !

Publié le 13 mai 2021 à 18h30 par T.M.

Alors que la vente de l’OM ne cesse de faire parler depuis plusieurs mois, Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC, a tenu à être très clair, répondant à ces différentes concernant la cession du club phocéen.

Cela fait maintenant près d’un an que la vente de l’OM est au centre de l’actualité. Alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se sont cassés les dents face à l’intransigeance de Frank McCourt, ces derniers mois, ce dossier a pris une ampleur bien différentes avec l’intérêt des Saoudiens et du prince Al-Walid Bin Talal. Et pour certains, l’OM devrait même prochainement changer de pavillon. En effet, Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que le club phocéen a été vendu aux Saoudiens et que l’annonce devrait intervenir d’ici peu. Toutefois, face à ces annonces fracassantes concernant l’imminence d’une vente de l’OM, de nombreux démentis ont été apportés. Lors de sa dernière visite à Marseille, Frank McCourt a ainsi répété à de nombreuses reprises qu’il n’avait pas l’intention de céder son club et qu’il voulait s’inscrire sur le long terme. Et ce ne sont pas les seuls démentis qui ont été apportés ces dernières semaines. Certains médias ont également été dans ce sens. Ce jeudi, Mohamed Bouhafsi en a d’ailleurs rajouté une couche. A l’occasion d’un live Facebook sur la page de RMC , le journaliste a livré son ressentiment et ses informations sur ce dossier XXL. Et pour lui, il ne faut pas s’attendre à une vente de l’OM.

« Aucune information sur une vente de l’OM »