Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale se précise avec Sergio Ramos !

Publié le 13 mai 2021 à 18h15 par B.C.

Annoncé sur les tablettes du PSG, Sergio Ramos aurait déjà reçu une proposition en provenance du club de la capitale.

Bientôt libre, Sergio Ramos est encore loin d’un accord pour prolonger son bail avec le Real Madrid. Le défenseur campe sur ses positions, réclamant un nouveau contrat de deux ans sans pour autant revoir à la baisse ses émoluments, tandis que Florentino Pérez reste ferme, ne comptant lui offrir qu’une année malgré son statut au Real Madrid. Le départ de Sergio Ramos semble donc se préciser, et le PSG suit son cas de très près. Ce jeudi, Foot Mercato annonce que Leonardo discuterait déjà avec l’entourage de l’international espagnol et serait prêt à lui proposer un contrat de deux saisons avec un salaire important et une prime à la signature à huit chiffres. Une piste jugée sérieuse par Paris Fans .

Déjà une proposition du PSG pour Ramos ?