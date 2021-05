Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le LOSC prêt à plomber la succession de Mandanda ?

Publié le 13 mai 2021 à 14h10 par D.M.

Afin de remplacer Mike Maignan, annoncé du côté du Milan AC, le LOSC aurait coché le nom d'Alessio Cragno. Le portier de Cagliari serait également dans le viseur de l'OM.

« Je ne me donne pas de limite, mais lorsque ce sera le moment, il va falloir arrêter. Après ce n’est pas une question que je me pose aujourd’hui » déclarait Steve Mandanda il y a quelques jours. Mais âgé de 36 ans, le portier est plus proche de la fin que du début de sa carrière et Pablo Longoria en a bien conscience. Afin de préparer sa succession, le président de l’OM voudrait attirer un jeune gardien à Marseille lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, le club phocéen suivrait notamment les prestations d’Alessio Cragno, sous contrat jusqu’en 2024 avec Cagliari.

Le LOSC sur les traces de Cragno